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15 июня 2020, понедельник, 20:27 38
Происшествия 2020-06-15T20:27:15+03:00
Українські Новини
В российском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

В российском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Елизавета Кесельман
Россия, Авария, Авиалинии, Столкновение самолетов, Авиа-авария
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

После того, как в небе над Канадой друг об друга столкнулись два пассажирских самолета, похожий инцидент случился в российском аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК-Россия со ссылкой на другие СМИ.  

Согласно информации ведомства, инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.

"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург — Калининград", — говорится в сообщении.

Источники также сообщают, что ни у одного из самолетов при касательном столкновении не разлилось топливо.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, насколько безопасно летать на самолетах после пандемии коронавируса. 

Также, израильская авиакомпания Israir отменила рейсы из Киева в Тель-Авив.

Кроме того, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной. 

Тем временем с сегодняшнего дня Украина открыла международные перелеты:куда можно улететь.

Помимо этого, Европейская комиссия создала онлайн-платформу, откуда можно достоверно отслеживать возобновление авиасообщения и туризма в странах ЕС. 

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