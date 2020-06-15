В российском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

После того, как в небе над Канадой друг об друга столкнулись два пассажирских самолета, похожий инцидент случился в российском аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК-Россия со ссылкой на другие СМИ.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе.

"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург — Калининград", — говорится в сообщении.

Источники также сообщают, что ни у одного из самолетов при касательном столкновении не разлилось топливо.

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Кроме того, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной.

Тем временем с сегодняшнего дня Украина открыла международные перелеты:куда можно улететь.

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