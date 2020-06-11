Производитель авиалайнеров рассказал, насколько безопасный воздух в самолетах во время пандемии коронавируса

В связи с открытием границ и послаблением карантинных ограничений, страны возобновили авиасообщение, а авиакомпании продажу билетов. Из-за этого многие задаются вопросом, насколько безопасно летать в самолетах из-за пандемии коронавируса.

Один из крупнейших производителей авиалайнеров Airbus рассказал о том, безопасен ли воздух внутри самолета во время пандемии, и как как функционируют системы кондиционирования в современных самолетах. Об этом передает сайт avianews.

Воздушная смесь

Отмечается, что внутри герметичной кабины самолета находится воздушная смесь, на 50% состоящая из рециркулированного воздуха из салона и на 50% из воздуха извне. Этой смесью и дышат пассажиры. Считается, что на высоте во внешнем воздухе, температура которого составляет -50 градусов, нет вирусов и бактерий.

Кроме того, он попадает в салон через сложную систему: вначале проходит через компрессор двигателя, где нагревается до 200-250 градусов, а потом направляется в катализатор, где из него удаляется вредный для человека озон.

Только после этого воздух попадает в турбохолодильник, где охлаждается, увлажняется и подается на смешивание с рециркулируемым воздухом из салона.

Система вентиляции, забирая воздух из салона, 50% направляет наружу через специальный клапан, а другую половину очищает через HEPA-фильтры (High Efficiency Particulate Air — фильтры высокоэффективного удержания частиц). Они способны задерживать до 99,97% частиц, включая бактерии и вирусы. Их также используют в операционных современных больниц.

Инфографика: avianews.com

Как воздух циркулирует в салоне

Воздух в самолетах подается сверху над креслами и выводится через специальные клапаны под креслами. Такое распределение называется поперечным.

При продольном распределении воздух может подаваться в начале салона, а выводиться в конце, но такая система больше актуальна для наземного транспорта.

Инфографика: avianews.com

Использование поперечной подачи и вывода воздуха обеспечивает разную атмосферу в разных частях салона. Т. е., если кто-то чихнул в 8-м ряду, в 20-м ряду вряд ли кто-то вдохнет микрокапли. К тому же использование пассажирами масок значительно ограничивает разлет частиц.

Инфографика: avianews.com

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ заявили о том, что не знают, когда украинцы смогут выехать за границу.

Кроме того, Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендовал авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности совершить перелет до окончания карантина.