В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ

После того, как Европейская комиссия заявила о том, что страны-члены ЕС должны открыть внутренние границы до конца июня, в ведомстве запустили специальную веб-платформу под названием Re-open EU, которая поможет отслеживать безопасное возобновление авиасообщений и туризма по всей Европе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно информации, на сайте будет обновляться информацию по времени датам о границах и доступных транспортных и туристических услугах в странах Евросоюза.

Помимо этого, постоянно будет предоставляться практическая информация об ограничениях на поехдки, мерах по охране здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве Украины назвали 50 стран, гражданам которых по прибытии в Украину необходимо пройти обязательную самоизоляцию.

Кроме того, уже с сегодняшнего дня Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" обслужит 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.