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15 июня 2020, понедельник, 16:29 11
Европа 2020-06-15T16:30:18+03:00
Українські Новини
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ

В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ

Елизавета Кесельман
Европа, Сайт, Еврокомиссия, открытие границ, Онлайн-платформа, Возобновление туризма
Скриншот: reopen.europa.eu
Скриншот: reopen.europa.eu

После того, как Европейская комиссия заявила о том, что страны-члены ЕС должны открыть внутренние границы до конца июня, в ведомстве запустили специальную веб-платформу под названием Re-open EU, которая поможет отслеживать безопасное возобновление авиасообщений и туризма по всей Европе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно информации, на сайте будет обновляться информацию по времени датам о границах и доступных транспортных и туристических услугах в странах Евросоюза.

Помимо этого, постоянно будет предоставляться практическая информация об ограничениях на поехдки, мерах по охране здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве Украины назвали 50 стран, гражданам которых по прибытии в Украину необходимо пройти обязательную самоизоляцию.

Кроме того, уже с сегодняшнего дня Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" обслужит 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

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