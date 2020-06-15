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15 июня 2020, понедельник, 09:06 483
Европа 2020-06-15T10:15:02+03:00
Українські Новини
Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Ольга Фандорина
Австрия, Карантин, Коронавирус, Авиаперелеты
Вена, Австрия. Фото: pixabay
Вена, Австрия. Фото: pixabay

Пока Wizz Air начал продавать билеты в Австрию из Украины по 10 евро, власти Австрии продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня. Об этом госообщает Минздрав Австрии

Запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.

Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес в Австрию, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

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