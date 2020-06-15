Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Пока Wizz Air начал продавать билеты в Австрию из Украины по 10 евро, власти Австрии продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня. Об этом госообщает Минздрав Австрии.

Запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.

Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес в Австрию, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

Как сообщали Українські Новини, Австрия откроет границы с 16 июня для 31 страны Европы. На этот раз и для Италии.

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