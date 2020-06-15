подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июня 2020, понедельник, 15:30 1369
Происшествия 2020-06-15T16:00:01+03:00
Українські Новини
В небе над Канадой столкнулись два пассажирских самолета

В небе над Канадой столкнулись два пассажирских самолета

Елизавета Кесельман
Канада, Столкновение, Авиалинии, Оттава, Сбитие самолета, Столкновение самолетов
Место крушения самолета. Фото: Twitter/cbc
Место крушения самолета. Фото: Twitter/cbc

После того, как 22 мая 2020 года в Пакистане разбился самолет, и из выживших осталось только 3 человека, 14 июня в воскренье, над столицей Канады Оттавой произошло столкновение двух пассажирскхи самолетов. Об этом сообщает СВС. 

Как передает ведомство, несмотря на столкновение, экипажам и пилотам удалось выжить.  Отмечается, что один из них упал в воду, а второй успешно совершил аварийную посадку.

На борту первого самолета, который упал в воду, находился 70-летний пилот. Воздушное судно после столкновения в воздухе с другим самолетом упало в реку Оттава около залива Констанс. Пилоту удалось выжить. 

Свидетели аварии сразу же позвонили в службу 911. К месту происшествия направились несколько лодок и помогли спасти пилота. Сейчас он лечится у медработников от мелких травм.

На борту другого самолета было четверо человек, среди них ребенок. Несмотря на повреждение носового колеса, самолету удалось совершить аварийную посадку и приземлиться в аэропорту Арнприора. 

Тем не менее, все пассажиры и экипаж остались невредимы. Сейчас этот инцидент расследует Совет по безопасности транспорта Канады.

Как сообщали Українські Новини, Иран и Украина продолжают расследование крушения самолета Междунарожных авиалиний Украины под Тегераном. 

Также эксперты рассказали, насколько безопасно летать на самолетах после пандемии коронавируса. 

Больше новостей о: Канада Столкновение Авиалинии Оттава Сбитие самолета Столкновение самолетов

В Канаде смена почетного караула возле парламента ...
Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а ...
В Харькове произошли массовые стычки возле ТЦ "Бар...
Wizz Air начал продавать билеты в Австрию из Украи...
Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня
Новости
Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину 16:21
Полиция задержала 5 человек у Шевченковского суда, где рассматривается дело Стерненко 16:01 Дополнено
В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч 16:01
На могиле космонавта Леонида Каденюка до сих пор не поставили памятник. У родных не хватает денег 15:48
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер 15:43
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать 19:44
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
больше новостей
Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok