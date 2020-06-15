В небе над Канадой столкнулись два пассажирских самолета

После того, как 22 мая 2020 года в Пакистане разбился самолет, и из выживших осталось только 3 человека, 14 июня в воскренье, над столицей Канады Оттавой произошло столкновение двух пассажирскхи самолетов. Об этом сообщает СВС.

Как передает ведомство, несмотря на столкновение, экипажам и пилотам удалось выжить. Отмечается, что один из них упал в воду, а второй успешно совершил аварийную посадку.

На борту первого самолета, который упал в воду, находился 70-летний пилот. Воздушное судно после столкновения в воздухе с другим самолетом упало в реку Оттава около залива Констанс. Пилоту удалось выжить.

Свидетели аварии сразу же позвонили в службу 911. К месту происшествия направились несколько лодок и помогли спасти пилота. Сейчас он лечится у медработников от мелких травм.

На борту другого самолета было четверо человек, среди них ребенок. Несмотря на повреждение носового колеса, самолету удалось совершить аварийную посадку и приземлиться в аэропорту Арнприора.

Тем не менее, все пассажиры и экипаж остались невредимы. Сейчас этот инцидент расследует Совет по безопасности транспорта Канады.

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