Летний отдых-2020: где отдохнуть и какие туристические объекты посетить в Запорожской области

В то время, как из-за пандемии коронавируса украинцы все больше выбирают внутренний туризм для летнего отдыха, все больше туристических агентств предлагают внутренние туры по Украине. Українські Новини предлагают рассмотреть вариант с поездкой на остров Хортица – величайший памятник казачеству в Запорожской области.

Крупнейший остров на Днепре Хортица расположен немного ниже днепровских порогов. Добраться до него можно как с помощью своего транспорта, так и воспользовавшись одной из вариаций общественного.

Национальный заповедник Хортица - одно из "Семи чудес Украины". Это исторически важное место для каждого украинца, ведь остров помнит киевских князей Аскольда и Дира, Олега, Игоря и княгиню Ольгу. Бытует мнение, что именно на Хортице погиб в бою с печенегами князь Святослав, возвращавшийся со своей дружиной из болгарского похода. Это случилось весной 972 года, возле Чёрной скалы. При строительстве ДнепроГЭС на этой территории найдены древнерусские мечи X столетия, что является весомым фактом в подтверждение этой версии.

На острове расположен историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", где можно узнать казацкую историю и почувствовать себя ее частью. Здесь продаюся оберегои, проводятся интересные мероприятия и увеселительные постановки.

Территорию острова можно условно разделить на несколько интересных для посещения мест: комплекс "Скифский Стан", поселение "Протолче" и святилища.

"Скифский Стан" – это музей под открытым небом, расположенный на самой высокой точке острова Хортица, один из самых известных мемориально-туристических комплексов.

На острове есть курганные насыпи - ровесники Египетских пирамид.

Здесь находится большое количество исторических памятников наших предков с территории практически всей Запорожской области: каменные скульптуры ("бабы"), анропоморфные стелы, казацкие кресты, жернова, погребальные каменные ящики.

В северной части комплекса расположен уникальный музей каменных скульптур - лапидарий: под открытым небом здесь собраны воедино каменные памятки истории разных эпох - киммерийские, скифские, половецкие каменные скульптуры и их фрагменты, ступы, гарманы, зернотёрки, жернова, каменные корыта, путевые и воротные столбы, каменные кресты разных эпох, и многое другое.

Также здесь находится поселение "Протолче" – мемориальный комплекс, расположенный на месте средневекового поселения Протолче, на пороге плавневых озёр, в самом сердце заповедной природы острова Хортица.

Здесь воссоздана атмосфера казацкого зимовника XVIII века. На территории комплекса расположено также две казацких смотровых вышки - бекета. С них открываются живописные виды на луговые просторы южной части Хортицы.

Святилища Хортицы – это места, где собраны культовые сооружения древних времен: каменные закладки, кромлехи, и святилища, связанные с древними верованиями наших предков.

Самые интересные места на острове Хортица

Эти каменные святилища - прообраз древних храмов под открытым небом, которые имеют исключительное духовное предназначение. В первую очередь эти культовые комплексы имели отношение к религиозным верованиям древности, их конструкция и форма часто связана с культами зарождения жизни, с календарным циклом, с культом Солнца.

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