Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області

Все більше туристичних агентств пропонують внутрішні тури по Україні через неможливість відвідати всі заплановані місця через коронавірус. Українські Новини пропонують розглянути варіант з поїздкою на острів Хортиця – найбільший пам'ятник козацтву в Запорізькій області.

Найбільший острів на Дніпрі Хортиця розташований трохи нижче дніпровських порогів. Дістатися до нього можна як за допомогою свого транспорту, так і скориставшись однією з варіацій громадського.

Національний заповідник Хортиця - одне з "Семи чудес України". Це історично важливе місце для кожного українця, адже острів пам'ятає київських князів Аскольда і Діра, Олега, Ігоря і княгині Ольги. Існує думка, що саме на Хортиці загинув в бою з печенігами князь Святослав, який повертався зі своєю дружиною з болгарського походу. Це сталося навесні 972 року, біля Чорної скелі. При будівництві Дніпрогес на цій території знайдено давньоруські мечі X століття, що є вагомим фактом на підтвердження цієї версії.

На острові розташовано історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", де можна дізнатися козацьку історію і відчути себе її частиною. Тут продаюся оберегои, проводяться цікаві заходи та розважальні постановки.

Територію острова можна умовно розділити на кілька цікавих для відвідування місць: комплекс "Скіфський Стан", поселення "Протолче" і святилища.

"Скіфський Стан" – це музей під відкритим небом, розташований на найвищій точці острова Хортиця, один з найвідоміших меморіально-туристичних комплексів.

На острові є курганні насипи - ровесники Єгипетських пірамід.

Тут знаходиться велика кількість історичних пам'яток наших предків з території практично всієї Запорізької області: кам'яні скульптури ("баби"), анропоморфные стели, козацькі хрести, жорна, поховальні кам'яні ящики.

В північній частині комплексу розташований унікальний музей кам'яних скульптур - лапідарій: під відкритим небом тут зібрані воєдино кам'яні пам'ятки історії різних епох - кіммерійські, скіфські, половецькі кам'яні скульптури та їх фрагменти, ступи, гармати, зернотерки, жорна, кам'яні корита, шляхові та воротні стовпи, кам'яні хрести різних епох, і багато іншого.

Також тут розташоване поселення "Протолче" – меморіальний комплекс, розташований на місці середньовічного поселення Протолче, на порозі плавневих озер, в самому серці заповідної природи острова Хортиця.

Тут відтворена атмосфера козацького зимівника XVIII століття. На території комплексу розташовано також дві козацьких оглядових вишки - бекета. З них відкриваються мальовничі види на лугові простори південної частини Хортиці.

Хортиця

Святилища Хортиці – - це місця, де зібрані культові споруди стародавніх часів: кам'яні закладки, кромлехи, і святилища, пов'язані з давніми віруваннями наших предків.

найцікавіші місця на острові Хортиця

Ці кам'яні святині - прообраз древніх храмів під відкритим небом, які мають виключне духовне призначення. В першу чергу ці культові комплекси мали відношення до релігійних вірувань давнину, їх конструкція і форма часто пов'язана з культами зародження життя, з календарним циклом, з культом Сонця.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 15 червня Україна відкрила аеропорти, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Також відпочинок в Карпатах обійдеться дешевше ніж на морі: куди поїхати і яка ціна літньої відпустки. А під час триденного уїк-енду в честь Дня Конституції можна відвідати популярні туристичні місця України.