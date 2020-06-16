підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 07:45 4
Суспільство 2020-06-16T08:00:02+03:00
Українські Новини
Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області

Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області

Надежда Комендантова
Відпустка, Хортиця, туризм в Україні, Внутрішній туризм, Туристичні маршрути, Відпустка 2020
Козацький відпочинок на острові Хортиця. Фото: ukrtour.pro
Козацький відпочинок на острові Хортиця. Фото: ukrtour.pro

Все більше туристичних агентств пропонують внутрішні тури по Україні через неможливість відвідати всі заплановані місця через коронавірус. Українські Новини пропонують розглянути варіант з поїздкою на острів Хортиця – найбільший пам'ятник козацтву в Запорізькій області.

Найбільший острів на Дніпрі Хортиця розташований трохи нижче дніпровських порогів. Дістатися до нього можна як за допомогою свого транспорту, так і скориставшись однією з варіацій громадського.

Національний заповідник Хортиця - одне з "Семи чудес України". Це історично важливе місце для кожного українця, адже острів пам'ятає київських князів Аскольда і Діра, Олега, Ігоря і княгині Ольги. Існує думка, що саме на Хортиці загинув в бою з печенігами князь Святослав, який повертався зі своєю дружиною з болгарського походу. Це сталося навесні 972 року, біля Чорної скелі. При будівництві Дніпрогес на цій території знайдено давньоруські мечі X століття, що є вагомим фактом на підтвердження цієї версії.

На острові розташовано історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", де можна дізнатися козацьку історію і відчути себе її частиною. Тут продаюся оберегои, проводяться цікаві заходи та розважальні постановки.

Територію острова можна умовно розділити на кілька цікавих для відвідування місць: комплекс "Скіфський Стан", поселення "Протолче" і святилища.

"Скіфський Стан" – це музей під відкритим небом, розташований на найвищій точці острова Хортиця, один з найвідоміших меморіально-туристичних комплексів.

На острові є курганні насипи - ровесники Єгипетських пірамід.

Тут знаходиться велика кількість історичних пам'яток наших предків з території практично всієї Запорізької області: кам'яні скульптури ("баби"), анропоморфные стели, козацькі хрести, жорна, поховальні кам'яні ящики.

В північній частині комплексу розташований унікальний музей кам'яних скульптур - лапідарій: під відкритим небом тут зібрані воєдино кам'яні пам'ятки історії різних епох - кіммерійські, скіфські, половецькі кам'яні скульптури та їх фрагменти, ступи, гармати, зернотерки, жорна, кам'яні корита, шляхові та воротні стовпи, кам'яні хрести різних епох, і багато іншого.

Також тут розташоване поселення "Протолче" – меморіальний комплекс, розташований на місці середньовічного поселення Протолче, на порозі плавневих озер, в самому серці заповідної природи острова Хортиця.

Тут відтворена атмосфера козацького зимівника XVIII століття. На території комплексу розташовано також дві козацьких оглядових вишки - бекета. З них відкриваються мальовничі види на лугові простори південної частини Хортиці.

ХортицяХортиця

Святилища Хортиці – - це місця, де зібрані культові споруди стародавніх часів: кам'яні закладки, кромлехи, і святилища, пов'язані з давніми віруваннями наших предків.

найцікавіші місця на острові Хортицянайцікавіші місця на острові Хортиця

Ці кам'яні святині - прообраз древніх храмів під відкритим небом, які мають виключне духовне призначення. В першу чергу ці культові комплекси мали відношення до релігійних вірувань давнину, їх конструкція і форма часто пов'язана з культами зародження життя, з календарним циклом, з культом Сонця.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 15 червня Україна відкрила аеропорти, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Також відпочинок в Карпатах обійдеться дешевше ніж на морі: куди поїхати і яка ціна літньої відпустки. А під час триденного уїк-енду в честь Дня Конституції можна відвідати популярні туристичні місця України.

Більше новин про: Відпустка Хортиця туризм в Україні Внутрішній туризм Туристичні маршрути Відпустка 2020

Каньйони, урочища і морські лимани: 5 чудес Микола...
Нові послаблення карантину. З 15 червня дозволено ...
Вихідні на День Конституції. Куди поїхати та скіль...
Єгипет відкриє авіасполучення з 1 липня...
Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менш ніж 40% зарплати
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування
Новини
Козацький відпочинок на острові Хортиця. Фото: ukrtour.pro
Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області 07:45
У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії 07:30
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони 07:00
15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра 06:40 Документ
більше новин
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok