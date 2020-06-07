Отпуск-2020: какие курорты в Европе готовы принять украинцев летом

В то время, как карантин в связи с пандемией коронавируса во многих туристических странах ослабляют, в частности, Греция разрешила въезд туристов с 15 июня, но с Украиной возобновит авиационное сообщение с 1 июля в случае стабильности эпидемиологической ситуации, ряд других стран Европы также готовятся принять посетителей уже летом, пишет РБК-Украина.

Турция

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, первой границы для украинцев откроет Турция. Авиасообщение из Украины возобновят с 15 июня, но на данный момент точной даты первых рейсов в Турцию пока не известно. Известно только, что Турция готова принимать туристов уже с 1 июля.

Греция

Также с 1 июля туристов из Украины готова принимать Греция. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, Греция готова открыть свои границы, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации в обеих странах.

Кипр

Кипр готовится принимать туристов уже в июне, но на данный момент есть информация, что отдыхающие должны будут предоставить справку об отсутствии COVID-19. Тест нужно будет сделать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Если туристы инфицируются на острове, то власти Кипра готовы оплатить отпуск и расходы по лечению. Украина на данный момент не входит в список стран с низким или средним уровнем заражения COVID-19, поэтому прохождение теста будет обязательным.

Грузия

Туристы смогут посещать Грузию уже с 1 июля и на данный момент переговоры о возобновлении авиасообщения с этой страной уже проведены. Точных дат пока нет и в Грузии еще раздумывают, стоит ли ввести обязательный документ о прохождении теста для иностранных туристов.

Египет

Для внутренних туристов курорты Египта уже открыли, но с наполняемостью не более, чем на 25%. В связи с высоким спросом, правительство Египта готовится поднять планку до 50%. По прогнозам туристических компаний, Египет откроется для украинцев не ранее середины июля.

Хорватия

С 1 июня в Хорватию разрешен въезд из 10 стран ЕС. С 15 июня планируют открыть въезд для стран третьего мира. Готовы ли принимать туристов из Украины во второй половине июня – неизвестно.

Австрия

Границы в Австрии с 15 июня откроют для туристов из стран с низким уровнем заражения. На данный момент в списке Австрии – ближайшие соседи и страны-члены ЕС. Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, с Украиной могут возобновить авиасообщение уже с 23 июня.

Куда поехать в ближайшее время будет нельзя:

Испания

Италия

Дания

Хорватия

Черногория

Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже возобновились внутренние авиаперелеты. А пока заграничный отдых недоступен можно прости отпуск в Украине. Ранее Українські Новини рассказывали о том, что можно посмотреть в Хмельницкой и Херсонской областях, а также какие места стоит посетить в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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