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12 июня 2020, пятница, 06:15 11
Туризм 2020-06-12T07:15:03+03:00
Українські Новини
Туры от 1520 гривен. Сколько стоит отдых и куда поехать на День Конституции

Туры от 1520 гривен. Сколько стоит отдых и куда поехать на День Конституции

Ирина Николенко
День Конституции, Выходные на праздники, Выходные в июне, Отпуск в Украине, отдых в Украине
Где отдохнуть на День Конституции 2020. Фото: tamtour.com.ua
Где отдохнуть на День Конституции 2020. Фото: tamtour.com.ua

На День Конституции будет 3 официальных выходных дня, поэтому это прекрасная возможность отправиться со всей семьей на уикенд и посетить интересные туристические места. Українські Новини сделали подборку интересных мест, куда можно отправиться во время праздничных выходных.

Украинские туроператоры предлагают много туров по всей Украине от Карпат до колоритной Полтавы. Средняя цена двухдневного тура стартует от 1520 гривен за 1 человека.

Популярные туристические направления в Карпатах

  • Туроператоры предлагают посетить Карпаты. Пятидневный тур на 1 человека стоит от 2250 гривен. В стоимость входят частичное питание, экскурсии в Ворохте и Яремче.
  • Четырехдневный тур в Ивано-Франковской области стоит от 3690 гривен за 1 человека. В стоимость входит три завтраки, а также экскурсии в Коломые, Яремче, Верховине.

Отдых в Карпатах. Фото: anga.uaОтдых в Карпатах. Фото: anga.ua

Туры во Львов

Туроператоры предлагают гастрономический тур во Львов. Двухдневный отдых стоит от 1550 гривен на 1 человека. Также в стоимость частично входит питание и экскурсии по городу.

Отдых во Львове. Фото: anga.uaОтдых во Львове. Фото: anga.ua

Отдых на Подолье

Трехдневный тур на Подолье стоит от 2950 гривен за 1 человека с проживанием в номере категории "Стандарт". В программе: экскурсия в Каменец-Подольском, Хотине, Черновцах и Крывче.

Отдых на День Конституции. Фото: anga.uaОтдых на День Конституции. Фото: anga.ua

Отдых на юге страны

Двухдневный тур в Николаевскую область на 1 человека стоит от 2150 грн. В стоимость частично входит питание, а также туристы смогут посетить популярные туристические объекты региона: урочище Протич, голубое радоновое озеро и каньоны Николаевской области.

Отдых в Николаевский области на День Конституции. Фото: anga.uaОтдых в Николаевский области на День Конституции. Фото: anga.ua

Древний Чернигов

Средняя стоимость двухдневного тура в Черниговскую область стоит от 2050 гривен за 1 человека. Туроператоры предлагают посетить гетманскую столицу – Батурин, дворец Кирилла Разумовского, а также исторические объекты в Глухове.

Отдых в Черниговской области. Фото: etnotur.uaОтдых в Черниговской области. Фото: etnotur.ua

Колоритная Полтавская область

Во время выходных туроператоры предлагают отдохнуть в Полтавской области и посетить фестиваль в Опошне. Стоимость двухдневной поездки на 1 человека стоит 1520 гривен с проживанием в номере категории "Стандарт". Маршрут тура: Полтава, Миргород, Решетиловка, Опошня, Диканька, Гоголево.

Отдых в Полтавской области. Фото: travel.poltava.uaОтдых в Полтавской области. Фото: travel.poltava.ua

Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно посетить старинные крепости и насладиться красотой великолепной природы в Хмельницкой области.

Во время летнего отпуска 2020 можно посетить Кировоградскую область: старинные хуторы, водяные мельницы и ландшафтный заказник "Монастырище".

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