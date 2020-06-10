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10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 11:10 37
Туризм 2020-06-10T11:10:01+03:00
Українські Новини
В Карпатах дешевле чем на море. Куда поехать и какая цена летнего отпуска

В Карпатах дешевле чем на море. Куда поехать и какая цена летнего отпуска

Ирина Николенко
Черноморское побережье, Азовское побережье, Отдых в Карпатах, Отдых на море, Отпуск летом, Отпуск в Украине, украинские курорты
Цена летнего отпуска 2020. Фото: pixabay
Цена летнего отпуска 2020. Фото: pixabay

С 1 июля Турция и Грузия открывают границы для украинцев, и пока они закрыты, люди начинают ехать на черноморские курорты. Эксперты советуют отдыхать и на Азовском побережье, где суточная цена за проживание на 1 человека, начинается от 200 гривен, передают Українські Новини

С 1 июля Турция и Грузия открывают авиасообщение для Украины. Анкара обещает создать все безопасные и комфортные условия для отдыхающих. Как передает издание "Сегодня", путевки уже начали бронировать туроператоры. Однако, если карантин продлят и авиасообщение не запустят, бронирование можно будет перенести. Вероятно, после возвращения из заграничного отпуска, придется пойти на домашнюю самоизоляцию. Однако у турагентов пока такой информации нет.

"У нас уже есть даже полетная программа, по которой будут осуществляться рейсы, и мы надеемся, что действительно это все-таки будет. С 1 июля мы уже можем продавать путевки", – рассказала эксперт по туризму Елена Бальме.

Однако, не стоит забывать и о внутреннем туризме. Как передает издание, на прошлых выходных в Одессе был массовый наплыв людей.

Вода в море еще холодная, но на пляжах было много отдыхающих. Однако Одесса – не единственный курорт где можно провести летний отпуск. Поэтому эксперты советуют выбирать побережья Азовского моря. Также добавляют, что в этом году на всех украинских курортах ожидается больше людей, чем раньше.

"Мы советуем все же рассмотреть Азовское море, Геническ, Арабатскую стрелку – там будет меньше людей, чем в Одесской области или Одессе. С каждым годом в Украине все лучше становится инфраструктура. Открываются базы отдыха с бассейнами, детской анимацией, аквапарками. Все это есть ", – сказала экспертка.

Средняя цена проживания в сутки на 1 человека стартует от 200 гривен без питания.

Однако, эксперты напоминают, что отдохнуть можно и в Карпатах. Количество развлечений не уступает морским курортам.

"В Карпатах множество курортов, которые из года в год предлагают очень классные предложения для туристов. Это, конечно, и Буковель, Яремче, Ворохта. Вы можете порыбачить, погулять, взять какие-то конные прогулки, какие-то маршруты, поехать в экскурсионные туры", – отметила Елена Бальме.

В Карпатах можно найти дешевле отдых, чем на черноморских курортах. Однако цена зависит от того, где остановиться. Стоимость – примерно 600-700 грн в сутки.

Однако, если хочется более спокойного отдыха и улучшить свое здоровье, эксперты советуют посетить курорты Западной Украины с природными источниками минеральных вод.

"Бальнеологические курорты – у нас их очень много, и они пользуются популярностью. Самые известные – это Трускавец, Сходница, Берегово", – рассказала Елена Бальме.

Также эксперты добавляют, при выборе места отдыха, нужно учитывать популярность выбранного места. Ведь чем меньше людей, тем комфортнее и безопаснее.

Ранее Українські Новини сообщали, иностранные курорты откроют для Украины во время летнего отпуска.

Из-за пандемии коронавируса украинцы все больше выбирают внутренний туризм для летнего отдыха: куда поехать и что посетить в Кировоградской области.

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