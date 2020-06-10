Отпуск 2020: что посмотреть и где отдохнуть в Кировоградской области

В то время, как в Украине подтвердили метеорологическое лето и закрыты границы для посещения иностранных курортов, украинцы все больше интересуются внутренним туризмом. Українські Новини собрали интересные места, которые можно посетить во время летнего отпуска в Кировоградской области.

Хутор "Надежда"

В 25 километрах от Кропивницкого можно посетить самый популярный заповедник-музей региона "Хутор Надежда", расположенный вблизи села Николаевка Кировоградского района.

Усадьбу основал выдающийся украинский драматург, актер и театральный и общественный деятель Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). Усадьбу назвали в честь его жены Надежды Тарковской.

На территории сохранился дом семьи Тобилевичей-Тарковских, флигели и старый млечный колодец. Ежегодно здесь проходит всеукраинский театральный фестиваль "Сентябрьские самоцветы".

Хутор "Надежда". Фото: golos.com.ua

Зеленая усадьба "Гайдамацкая Сич"

В 21 километре от города Знаменка расположена зеленая усадьба "Гайдамацкая Сич". В музеи под открытым небом, который еще называют Сечь, можно увидеть уникальные экспонаты - находки времен скифской и чернолесской культур, раритетные изделия декоративно-прикладного искусства.

Также можно посетить Перунову скалу, на которой в прошлом находилось старинное капище, известные в округе три колодца, каждая из которых имеет свой вкус воды, а также посетить Черный лес и памятник казаку Мамаю.

Усадьба "Гайдамацкая Сич". Фото: vk.kr.ua

"Монастырище"

В Кировоградской области можно посетить ландшафтный заказник общегосударственного значения "Монастырище". Он расположен в южной части региона, между селами Ингульское и Завтурово. расположен ландшафтный заказник "Монастырище". Также он имеет и второе название "украинский Стоунхендж". Территория заказника занимает отвесные склоны каньона реки Ингул и прилегающие к нему участки.

Урочище "Монастырище" расположен на месте, где река Ингул прорезает гранитный щит и образует крутой каньон, посреди которого находится большая скала. Она разделяет русло реки на две части – образуя гранитный остров. Высота скалы около 20 метров, длина 50 метров, ширина около 30 метров.

Остров будто сложенный из огромных глыб и напоминает легендарную Каменную Могилу. Здесь также много разломов, щелей.

Также на территории заказника можно увидеть некоторые редкие для области виды растений, занесенные в Красную книгу Украины. Обращает на себя внимание и разнообразен животный мир заповедника.

Урочище "Монастырище". Фото: ukrainaincognita.com

Водяная мельница

В Новоархангельском районе в селе Терновка можно посетить водяную мельницу, которая расположена на реке Синюхе. Она была построена в начале XX века. Здание больше напоминает замок. Также здесь можно насладиться красотой живописной долина Синюхи, со скальными выходами (из-за чего ее часто называют каньоном). А самой эффектной является Белая скала, по цвету скорее черная.

Мельницу в Терновке (и в соседних селах) называют Бенчик, возможно из-за того, что владельцем был некий Бенчик. Она построена из бутового камня (обычного гранита), и имеет со стороны берега три этажа, а со стороны реки – четыре. Русло Синюхи здесь преграждает плотина, значительную часть воды направляет в широкий каменный рукав, который когда-то крутил агрегаты этой огромной мельницы.

Мельница в Терновке. Фото: zruchno.travel

Мельница контр-адмирала на Ятрани

В селе Давыдовка Голованевсккого района находиться мельница контр-адмирала на Ятрани. В 1910 году Алексей Абаза, которому принадлежало село Давыдовка, модернизировал местный спиртзавод и достроил, построенный немецкими строителями в 1901 году, водяную мельницу в Давыдовке.

Ранее у мельницы была еще и маслобойня, которая работала до последних лет. Мельница является четырехэтажной, последний этаж находиться под самой крышей. Наряду с мельницей возвели печь с высоченной трубой (похожей на минарет).

Мельница в Давыдовке. Фото: ukrainaincognita.com

Луполове. Мельница-дворец

В Луполове на берегу Южного Буга в селе находиться здание бывшей водяной мельницы, которое напоминает замок.

Село Луполове основали во второй половине 18 века. Исследователи предполагают, что село основал молдаванин Григорий Лупол (молдавской "Лупол" – "волк").

В конце 19 века землями вокруг села владел помещик Константин Смирнов. Именно он и построил мельницу на берегу реки. Стоит отметить, что Южный Буг в этом месте течет двумя рукавами, образуя остров. Мельницу возвели на берегу меньшего рукава (левого), который и крутил колеса.

Здание мельницы трехэтажное, из камня серого цвета. Построили ее в стиле модерн с элементами историзма, именно поэтому он так похож на дворец.

Мельница-дворец. Фото: ukrainaincognita.com

Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.

Среди популярных туристических маршрутов – Черниговская область, где сохранились старинные исторические объекты от Киевской Руси до Гетьманщины.