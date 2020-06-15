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15 июня 2020, понедельник, 16:35 54
Общество 2020-06-15T17:30:02+03:00
Українські Новини
Киев перенес жару, какой в столице не было 140 лет

Киев перенес жару, какой в столице не было 140 лет

Кира Молчанова
Киев, Погода, Температурный рекорд, погода в Киеве
Лето в Украине. Фото: pixabay
Лето в Украине. Фото: pixabay

Три дня в Киеве стояла жара, которую синоптики не наблюдали вот уже 140 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 12 июня во Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,9° С, что на 0,1° С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что климатическая норма превышена на 10° С.

Пока же в столице наблюдается температурный спад. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы на Киев может обрушиться гроза со шквальным ветром.

Как сообщали Українські Новини, синоптики объяснили погодные аномалии – необычно теплую и бесснежную зиму, апрель без осадков, прохладный май – изменениями климата на земле. Климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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