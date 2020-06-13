После двухдневного похолодания вернется жара с грозовыми дождями, — Гидрометцентр

Возвращение жаркой погоды в 30 градусов ожидается с 17 июня сразу же после похолодания с 14 по 16-17 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий отделением украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"14 числа придет похолодание, которое будет наблюдаться до 16-17 числа, ну а с 17 до следующих выходных снова жара около 30 градусов по всей территории страны", - сказал он.

Он отметил, что соответствующее возвращение жары с 17 июня иногда будет сопровождаться летними кратковременными грозовыми дождями.

Согласно слов Билыка, во время похолодания с 14 по 16-17 июня дневная температура будет достигать отметок от 23 до 28 градусов по всей Украине, а также часто по всей территории Украины будут наблюдаться дожди.

Прогноз погоды 17 июня. Карта: Гидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, 26 мая Гидрометцентр прогнозировал среднемесячную температуру +18…+22 в июне, а также больше дождей и гроз.