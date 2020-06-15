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15 июня 2020, понедельник, 15:43 780
Общество 2020-06-15T16:00:01+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер

На Киев надвигается гроза и шквальный ветер

Кира Молчанова
Киев, Погода, Шквал, Прогноз погоды, Непогода в Киеве
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Синоптики уже предупреждали, что в Киеве будет кратковременный дождь в понедельник 15 июня. Однако позже они уточнили: будет не просто дождь, а гроза со шквальным ветром.

Об этом сообщила Киевская служба спасения.

В сообщении говорится, что в столице стремительно ухудшается погода. В ближайшие два часа и до конца дня будет гроза. Во время грозы прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

Прогноз Киевской службы спасенияПрогноз Киевской службы спасения

Как сообщали Українські Новини, синоптики объяснили погодные аномалии – необычно теплую и бесснежную зиму, апрель без осадков, прохладный май – изменениями климата на земле. Климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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