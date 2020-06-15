В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч

Несмотря на то, что Чехия интенсивно начала послаблять карантинные ограничения, и открыла границы на 10 дней раньше положенного срока, в стране ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным на 14 июня, количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает news.expats.cz.

Согласно информации ведомства, в Чехии зарегистрировано 10 024 случая заболевания, 329 случаев смерти и 7226 случаев выздоровления. Население страны составляет 10,7 млн человек.

За последние две недели ежедневный рост количества случаев заболевания находится в диапазоне 31-74.

Как сообщали Українські Новини, ранее Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины.

Кроме того, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной.

Тем временем, в Евросоюзе назвали 2 страны, которые на данный момент не прошли пик пандемии коронавируса, а также рассказали, на каких условиях будут впускать туристов из Украины.

Согласно данным на 15 июня, количество случаев коронавируса в мире продолжает интенсивно увеличиваться.