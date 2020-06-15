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  • В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч
15 июня 2020, понедельник, 16:01 89
Европа 2020-06-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч

В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количество инфицированных превысило 10 тысяч

Елизавета Кесельман
Чехия, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии, Новые вспышки коронавируса
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Несмотря на то, что Чехия интенсивно начала послаблять карантинные ограничения, и открыла границы на 10 дней раньше положенного срока, в стране ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным на 14 июня, количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает news.expats.cz.

Согласно информации ведомства, в Чехии зарегистрировано 10 024 случая заболевания, 329 случаев смерти и 7226 случаев выздоровления. Население страны составляет 10,7 млн человек. 

За последние две недели ежедневный рост количества случаев заболевания находится в диапазоне 31-74.

Как сообщали Українські Новини, ранее Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины. 

Кроме того, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной. 

Тем временем, в Евросоюзе назвали 2 страны, которые на данный момент не прошли пик пандемии коронавируса, а также рассказали, на каких условиях будут впускать туристов из Украины. 

Согласно данным на 15 июня, количество случаев коронавируса в мире продолжает интенсивно увеличиваться. 

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