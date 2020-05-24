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24 мая 2020, воскресенье, 10:16 216
Общество 2020-05-24T10:45:06+03:00
Українські Новини
Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины

Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины

Кира Молчанова
Чехия, Консульство, Посольство, Заробитчане, Заробитчане в Чехии, Рабочая виза
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

После того, как Чехия открыла границы для заробитчан, Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов по выдаче рабочих виз.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, передает Radio Prague International.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство во Львове начнет работу в понедельник, 25 мая.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, — отметил глава МИД Чехии.

В сообщении предупреждают, что на территории Чехии можно будет подать документы на продление вида на жительство. Это касается высококвалифицированных кадров: медиков, работников сферы услуг, ученых и студентов. Но есть и огранчиения.

“Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральная украинская власть в связи с эпидемиологической ситуацией не дала разрешение на возобновление их работы”, — пояснил заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

Как сообщали Українські Новини, Чехия и Словакия объявили о смягчении введеных ограничений на пересечение границ из-за пандемии коронавируса.

После смягчения карантина Польша возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев.

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