В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 15 июня

По данным на понедельник, 15 июня, в мире зарегистрировано 7 912 981 случаев заражения коронавирусом, 3 777 165 из них выздоровели, 433 394 - умерли, в то время, как в ВОЗ заявляют, что лето не поможет снизить риск заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Больше всего случаев заражения коронавирусом в США. Вирус в стране подтвердили у 2 094 069 человека, 115 732 из них умерли, а 561 816 - вылечились. На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 867 624 человек, выздоровели 469 141 человек и умерли 43 332 человека. На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 528 267 человек, всего в стране 6 938 летальных случаев, а побороли вирус 279 536 человек. Индия по количеству зараженных коронавирусом оказалась на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 332 424, умерли - 9 520, а выздоровели - 169 798 человек. В Великобритании зафиксировали 297 342 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших составило 41 783, а 1 283 - выздоровели. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здоровья заявила, что ситуация с коронавирусом начала ухудшаться. Также исследование показало, что карантин в Европе смог спасти более 3 миллионов жизней.