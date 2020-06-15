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15 июня 2020, понедельник, 08:59 357 Карта
Мир 2020-06-15T09:00:57+03:00
Українські Новини
В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 15 июня

В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 15 июня

Елена Новикова
Коронавирус, Коронавирус в России, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире, Коронавирус в Бразилии, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус в Великобритании, Коронавирус в Индии, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По данным на понедельник, 15 июня, в мире зарегистрировано 7 912 981 случаев заражения коронавирусом, 3 777 165 из них выздоровели, 433 394 - умерли, в то время, как в ВОЗ заявляют, что лето не поможет снизить риск заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в США. Вирус  в стране подтвердили у 2 094 069 человека, 115 732 из них умерли, а 561 816 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 867 624 человек, выздоровели 469 141 человек и умерли 43 332 человека.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 528 267 человек, всего в стране 6 938 летальных случаев, а побороли вирус 279 536 человек.

Индия по количеству зараженных коронавирусом оказалась на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 332 424, умерли - 9 520, а выздоровели - 169 798 человек.

В Великобритании зафиксировали 297 342 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших составило 41 783, а 1 283 - выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здоровья заявила, что ситуация с коронавирусом начала ухудшаться.

Также исследование показало, что карантин в Европе смог спасти более 3 миллионов жизней.

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