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15 червня 2020, понеділок, 16:01 7
Європа 2020-06-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 тисяч інфікованих

У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 тисяч інфікованих

Елизавета Кесельман
Чехія, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

Незважаючи на те, що Чехія інтенсивно почала послаблювати карантинні обмеження та відновила видачу робочих віз українцям, в країні погіршилася ситуація з коронавірусом. За даними на 14 червня, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 10 тисяч осіб. Про це повідомляє news.expats.cz.

Згідно з інформацією відомства, в Чехії зареєстровано 10 024 випадки захворювання, 329 випадків смерті та 7226 випадків одужання. Населення країни становить 10,7 млн осіб.

За останні два тижні щоденне зростання кількості випадків захворювання знаходиться в діапазоні 31-74.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною.

Тим часом у Євросоюзі назвали 2 країни, які наразі не пройшли пік пандемії коронавірусу, а також розповіли, на яких умовах будуть впускати туристів з України.

Згідно з даними на 15 червня, кількість випадків коронавірусу у світі продовжує інтенсивно збільшуватися.

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