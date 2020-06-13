Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина

Как и сутками ранее, по состоянию на утро 13 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений. В перечне областей Черниговская сменила Киевскую область.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,6 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,39), Волынская (30,74), Львовская (24,09), Житомирская (13,42), Закарпатская (22,49), Ривненская (24,55), Тернопольская (14,26), Черновицкая (31,51) и Черниговская (12,93) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Киеве (39,31%), Винницкой (34,38%) и Закарпатской (34,04%) областях.

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 84,92.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Также в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки, а Ляшко заявил, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением количества тестирований.

Кроме того, в Украине усилят карантин при гиперболическом росте заболеваемости COVID-19 в 10 и более областях.