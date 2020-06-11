В Украине усилят карантин при гиперболическом росте заболеваемости COVID-19 в 10 и более областях, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при гиперболическом росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях, в то время, как по данным на утро 11 июня количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 689.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Относительно усиления мер, если в критическом количестве областей (10 и более) мы будем видеть гиперболический рост заболеваемости - это будет основанием для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что считает эффективной систему управления карантинными ограничениями, которая действует сейчас.

"Здесь огромная доля ответственности лежит на украинском обществе, на самих нас, как мы относимся к тем мерам, которые ограничивают и останавливают распространение этой эпидемии", - добавил премьер-министр.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов связывает увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом с пренебрежением противоэпидемическими рекомендациями Министерства здравоохранения.

Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.