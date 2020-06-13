Київська область вибула зі списку таких, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину

Як і добою раніше, станом на ранок 13 червня Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень. У переліку областей Чернігівська змінила Київську область.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (15,6 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,39), Волинська (30,74), Львівська (24,09), Житомирська (13,42), Закарпатська (22,49), Рівненська (24,55), Тернопільська (14,26), Чернівецька (31,51) та Чернігівська (12,93) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Києві (39,31%), Вінницькій (34,38%) та Закарпатської (34,04%) областях.

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 84,92.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Крім того, карантин в Україні можуть посилити, якщо буде виявлено гіперболічне зростання захворюваності на коронавірус в 10 і більше областях.