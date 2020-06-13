Новый антирекорд. В Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

12 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 753 до 30 506, количество умерших от заболевания увеличилось на 10 человек до 880 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось 10,2%, новых летальных случаев - снизилось на 37,5%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"13 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 409 человек, умерли - 10.

Таким образом, 12 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 753 против 409.

Количество новых случаев заболевания 12 июня составило 2,5% от общего количества заболевших на 11 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 869), в Киеве (3 838) и Львовской области (2 658).

В Ривненской области зафиксировано 2 297 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 961 случай, в Ивано-Франковской области - 1 695 случаев, в Закарпатской - 1 583, в Харьковской - 1 482, в Тернопольской - 1 403, в Винницкой - 1 369, в Волынской - 1 354, в Одесской - 1 081, в Житомирской - 1 032, в Днепропетровской - 990, в Кировоградской - 577, в Хмельницкой - 544 случая.

536 случаев выявлено в Черкасской области, 521 случай - в Запорожской, 385 случаев - в Черниговской, 320 случаев - в Николаевской, 290 случаев - в Донецкой, 278 случаев - в Полтавской области, 208 случаев - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 56 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870.



Тем временем в Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса.