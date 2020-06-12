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12 июня 2020, пятница, 16:31 54 Инфографика
Общество 2020-06-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине второй день подряд увеличивается количество областей, не готовых к смягчению карантина

В Украине второй день подряд увеличивается количество областей, не готовых к смягчению карантина

Елена Новикова
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Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

По состоянию на 12 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 11 июня список регионов, не соответствующих критериям, дополнен Винницкой областью.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,97 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (14,51), Волынская (29,58), Львовская (21,43), Житомирская (11,09), Закарпатская (18,03), Ривненская (23,34), Тернопольская (13,39), Черновицкая (34,62) и Киевская (12,35) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой (45,02%) области, в Киеве (43,29%) и в Волынской (33,74%) области.

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 80,94.

Анализ эпидемической ситуации по состоянию на 12 июня 2020 в регионах. Инфографика: МинздравАнализ эпидемической ситуации по состоянию на 12 июня 2020 в регионах. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Кроме того, в Украине усилят карантин при гиперболическом росте заболеваемости COVID-19 в 10 и более областях.

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