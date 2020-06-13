подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина
13 июня 2020, суббота, 18:13 124
Политика 2020-06-13T18:13:48+03:00
Українські Новини
МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина

МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина

Ольга Фандорина
Тесты, Коронавирус, тесты на коронавирус, Рост заболеваемости, Смягчение карантина
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением количества тестирований.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Нет, не связываем (рост заболеваемости с увеличением количества тестирований). Динамика, которая у нас сейчас есть, показывает, что иногда  увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных. Мы связываем увеличение выявленных случаев, которые регистрируются на протяжении последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что субъекты хозяйствования, декларирующие соблюдение карантина, не придерживаются противоэпидемических норм.

"Руководитель службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщил, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами, имеет нарушения в своем заведении, касающиеся количества пребывания людей... Это больше касается торговых центров... Отсутствие антисептиков, масок на лицах...", - добавил замминистра здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870.

Тем временем в Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса. 

 

Больше новостей о: Тесты Коронавирус тесты на коронавирус Рост заболеваемости Смягчение карантина

Новый антирекорд. В Украине более 750 случаев коронавируса за сутки
В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса
Новости
МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина 18:13
В центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен 17:49
В Одесской области вместо 26 районов появятся 6 17:16
Пробное ВНО будет проведено онлайн 16:45
В Черкасской области могут создать 4 района вместо 20 16:18
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений 20:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok