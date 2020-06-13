МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением количества тестирований.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Нет, не связываем (рост заболеваемости с увеличением количества тестирований). Динамика, которая у нас сейчас есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных. Мы связываем увеличение выявленных случаев, которые регистрируются на протяжении последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что субъекты хозяйствования, декларирующие соблюдение карантина, не придерживаются противоэпидемических норм.

"Руководитель службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщил, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами, имеет нарушения в своем заведении, касающиеся количества пребывания людей... Это больше касается торговых центров... Отсутствие антисептиков, масок на лицах...", - добавил замминистра здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870.

Тем временем в Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса.