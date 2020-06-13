В Черкасской области могут создать 4 района вместо 20

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных районов в Черкасской области вместо 20 нынешних, тогда как во всей Украине хотят создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Черкасский район (население 581,4 тыс.) с центром в Черкассах, Уманский (257,5 тыс.) с центром в Умани, Звенигородский (225,2 тыс.) с центром в Звенигородке, Золотоношский (142,3 тыс.) с центром в Золотоноше.

Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.



Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.



Тем временем Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.