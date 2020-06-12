Кабмин предлагает сократить количество районов в Донецкой области в 2 раза

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних. Решение было принято во время заседания правительства, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Бахмутский район (население 201,2 тыс. человек) с центром в Бахмуте, Волновахский (146 тыс.) с центром в Волновахе, Горловский (690,6 тыс.) с центром в Горловке, Донецкий (1 503,4 тыс.) с центром в Донецке, Кальмиусский (122,6 тыс.) с центром в Кальмиусском, Краматорский (568 тыс.) с центром в Краматорске, Мариупольский (521,1 тыс.) с центром в Мариуполе и Покровский (413 тыс.) с центром в Покровске.

Донецкая область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.