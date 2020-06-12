В Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Житомирской области вместо 23 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Житомирский район (население 617,1 тыс. человек) с центром в Житомире, Коростенский (262,1 тыс.) с центром в Коростене, Новоград-Волынский (171,7 тыс.) с центром в Новоград-Волынском и Бердичевский (169,3 тыс.) с центром в Бердичеве.

На данный момент Житомирская область поделена на 23 района.

Житомирская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.



Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.



Также Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.



Кроме того, президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.



Тем временем Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.