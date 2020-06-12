Правительство хочет сделать в четыре раза меньше районов в Волынской области

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Волынской области вместо нынешних 16, в то время, как районы Херсонской области хотят укрупнить с 18 до 3. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини. Центрами четырех укрупненных районов станут Луцк, Ковель, Владимир-Волынский и Камень-Каширский. Луцкий район предлагается увеличить за счет включения в него Рожищенского, Гороховского и Киверцовского районов. После укрупнения население Луцкого района составит 457,3 тыс. жителей. В состав Ковельского района предполагается включить Шацкий, Любомльский, Турийский, Ратновский и Старовыжевский районы. Население этого района в таком случае составит 271 тыс. человек. Владимир-Волынский район предлагается расширить за счет включения в него Локачинского и Иваничевского районов. В нем будут проживать 174,7 тыс. жителей. В Камень-Каширский район запланировано включить Любешовский и Маневичский районы. Его население составит 132,4 тыс. человек. Волынская область. Скриншот: YouTube\/Кабмин Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов.