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12 июня 2020, пятница, 19:10 35
Кабмин 2020-06-12T19:12:04+03:00
Українські Новини
Правительство хочет сделать в четыре раза меньше районов в Волынской области

Правительство хочет сделать в четыре раза меньше районов в Волынской области

Валерия Драгомирова
Кабмин, Волынская область, Укрупнение районов
Луцк
Луцк

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Волынской области вместо нынешних 16, в то время, как районы Херсонской области хотят укрупнить с 18 до 3

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами четырех укрупненных районов станут Луцк, Ковель, Владимир-Волынский и Камень-Каширский.

Луцкий район предлагается увеличить за счет включения в него Рожищенского, Гороховского и Киверцовского районов.

После укрупнения население Луцкого района составит 457,3 тыс. жителей.

В состав Ковельского района предполагается включить Шацкий, Любомльский, Турийский, Ратновский и Старовыжевский районы.

Население этого района в таком случае составит 271 тыс. человек.

Владимир-Волынский район предлагается расширить за счет включения в него Локачинского и Иваничевского районов.

В нем будут проживать 174,7 тыс. жителей.

В Камень-Каширский район запланировано включить Любешовский и Маневичский районы.

Его население составит 132,4 тыс. человек.

Волынская область. Скриншот: YouTube/КабминВолынская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.


Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов

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