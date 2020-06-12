Из 18 районов Сумской области хотят сделать 5

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Сумской области вместо 18 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Сумской район (население 405,9 тыс. человек) с центром в Сумах, Конотопский (204,2 тыс.) с центром в Конотопе, Ахтырский (укр. Охтирський, 169,2 тыс.) с центром в Ахтырке (укр. Охтирка), Роменский (113,7 тыс.) с центром в Ромнах, Шосткинский (188,5 тыс.) с центром в Шостке.

Сумская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.