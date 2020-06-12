подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 08:00 1587
Кабмин 2020-06-12T09:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание для утверждения плана создания районов

Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание для утверждения плана создания районов

Елена Новикова
Децентрализация, Внеочередное заседание, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль, Районирование, План создание районов, Реформа децентрализации
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

В пятницу, 12 июня, Кабинет Министров проведет в внеочередное заседание правительства, в ходе которого будут рассматривать и утверждать план создания районов, в то время, как в Киевской области может остаться в пять раз меньше районов.

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль , передают Українськi Новини.

"В эту пятницу, завтра, мы намерены провести внеочередное заседание правительства, на котором мы планируем рассмотреть и утвердить план создания районов",- сказал он.

При этом премьер-министр не исключает возможности рассмотрения и других вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что планируется завершить реформу децентрализации в 2020 году.

Так, Кабинет Министров, согласно графику реформы децентрализации, должен до 15 июня подать в Верховную Раду на утверждение перечень новых районов, а Рада - его утвердить до июля для того, чтобы местные выборы осенью прошли на новой административно-территориальной основе.

Также Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021.

Больше новостей о: Децентрализация Внеочередное заседание Заседание Кабмина Денис Шмыгаль Районирование План создание районов Реформа децентрализации

В 2019 местные бюджеты увеличились на 17,6%...
Российские соцсети станут доступны через сутки. В...
Кабмин сегодня проведет заседание...
Зеленский поругался с Богданом, Вакарчук уходит из...
МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины
Утром пятницы Киев снова остановился в тянучках и пробках: карта
Новости
Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России 08:53
Пробки. Фото: doroga24.com.ua
Утром пятницы Киев снова остановился в тянучках и пробках: карта 08:51
МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины 08:26
Рейтинг "Слуги народа" за неделю обвалился еще ниже 08:13
ОПЗЖ от имени украинцев поздравила россиян с днем России 08:00
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 10 июня 11:17
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
Рейтинг "Слуги народа" за неделю обвалился еще ниже
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok