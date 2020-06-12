Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание для утверждения плана создания районов

В пятницу, 12 июня, Кабинет Министров проведет в внеочередное заседание правительства, в ходе которого будут рассматривать и утверждать план создания районов, в то время, как в Киевской области может остаться в пять раз меньше районов.

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль , передают Українськi Новини.

"В эту пятницу, завтра, мы намерены провести внеочередное заседание правительства, на котором мы планируем рассмотреть и утвердить план создания районов",- сказал он.

При этом премьер-министр не исключает возможности рассмотрения и других вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что планируется завершить реформу децентрализации в 2020 году.

Так, Кабинет Министров, согласно графику реформы децентрализации, должен до 15 июня подать в Верховную Раду на утверждение перечень новых районов, а Рада - его утвердить до июля для того, чтобы местные выборы осенью прошли на новой административно-территориальной основе.

Также Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021.