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12 июня 2020, пятница, 17:48 26 Карта
Кабмин 2020-06-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает в 4 раза сократить количество районов в Ривненской области

Кабмин предлагает в 4 раза сократить количество районов в Ривненской области

Кира Молчанова
Кабмин, Верховная Рада, Ровно, Ровненская область
Ровно Фото: culture-rivne.com.ua
Ровно Фото: culture-rivne.com.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Ривненской области вместо нынешних 16.

 Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

 Центрами новых районов предлагается определить Ривне, Сарны, Дубно и Вараш.

 При этом Ривненский район будет в 4 раза больше остальных, его население составит 634,9 тыс. жителей.

 В его состав войдут Острожский, Здолбуновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Березновский районы.

 Сарненский район будет увеличен до 213 тыс. жителей за счет присоединения Рокитновского и Дубровицкого районов.

 В Дубенский район предполагается включить Радивиловский, Млиновский и Демидовский районы, и его население в таком случае составит 170,4 тыс. человек.

В свою очередь Владимирецкий и Заречененский районы будут объединены в Варашский район с населением 139 тыс. жителей.

Ривненская область. Скриншот: YouTube/КабминРивненская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

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