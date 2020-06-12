Кабмин предлагает в 4 раза сократить количество районов в Ривненской области

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Ривненской области вместо нынешних 16.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов предлагается определить Ривне, Сарны, Дубно и Вараш.

При этом Ривненский район будет в 4 раза больше остальных, его население составит 634,9 тыс. жителей.

В его состав войдут Острожский, Здолбуновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Березновский районы.

Сарненский район будет увеличен до 213 тыс. жителей за счет присоединения Рокитновского и Дубровицкого районов.

В Дубенский район предполагается включить Радивиловский, Млиновский и Демидовский районы, и его население в таком случае составит 170,4 тыс. человек.

В свою очередь Владимирецкий и Заречененский районы будут объединены в Варашский район с населением 139 тыс. жителей.

Ривненская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.

12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.

Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.