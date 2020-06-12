Кабмин предлагает в 4 раза сократить количество районов в Ривненской области

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 4 укрупненных района в Ривненской области вместо нынешних 16. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини. Центрами новых районов предлагается определить Ривне, Сарны, Дубно и Вараш. При этом Ривненский район будет в 4 раза больше остальных, его население составит 634,9 тыс. жителей. В его состав войдут Острожский, Здолбуновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Березновский районы. Сарненский район будет увеличен до 213 тыс. жителей за счет присоединения Рокитновского и Дубровицкого районов. В Дубенский район предполагается включить Радивиловский, Млиновский и Демидовский районы, и его население в таком случае составит 170,4 тыс. человек. В свою очередь Владимирецкий и Заречененский районы будут объединены в Варашский район с населением 139 тыс. жителей. Ривненская область. Скриншот: YouTube\/Кабмин Как сообщают Украинские Новини, Кабмин предлагает создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних. Уже есть предложения по укрупнению нескольких районов. Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних. 12 июня Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних. Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях. Тем временем президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.