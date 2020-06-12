В Кабмине предлагают создать 5 районов в Винницкой области вместо 27: полный список районов

Во время внеочередного заседания правительства Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Винницкий район (население 766,4 тыс. человек) с центром в Виннице, Гайсинский (243,3 тыс.) с центром в Гайсине, Могилев-Подольский (205,2 тыс.) с центром в Могилев-Подольске, Тульчинский (157,2 тыс.) с центром в Тульчине, Хмельникский (188,3 тыс.) с центром в Хмельнике.

Кабмин предлагает Раде создать 5 районов в Винницкой области. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних. В их число также входят 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса. Так, вместо 25 укрупненных районов в Киевской области в правительстве предложили создать шесть районов.

Тем временем, Киевская областная государственная администрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве районного центраукрупненного Киево-Святошинского района.