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11 июня 2020, четверг, 12:40 1021
Силовые структуры 2020-06-11T12:45:01+03:00
Українські Новини
Венедиктова еще думает о мере пресечения для Порошенко

Венедиктова еще думает о мере пресечения для Порошенко

Валерия Драгомирова
подозрение, мера пресечения, Порошенко Петр, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова все еще думает, какое ходатайство подавать в суд по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Думаем еще", - сказала она.

По ее словам, до сих пор рассматривается вопрос относительно избрания экс-президенту меры пресечения в виде ареста.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.


Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. 

А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.

Кроме того, в Офисе генпрокурора идеолог "армовира" бывший президент Петр Порошенко говорил на русском

Также Порошенко заявил, что Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по его преследованию. 

Тем временем ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы

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