Требовал повторно сообщить о подозрении: после "побега" из ГБР Порошенко ворвался к Венедиктовой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет о давлении на нее со стороны бывшего Президента Петра Порошенко, которому в среду объявили о подозрении в ГБР, относительно повторного объявления о подозрении.

Об этом она заявила в видеообращении, передают Українськi Новини.

"После отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещении Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работников охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - заявила она.

Он отметила, что Порошенко в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайства об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого.

Венедиктова подчеркивает, что действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

Она считает целью визита Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.

"Прокуратура не может поддаваться на провокации и манипуляции, а действует исключительно законно и вне политики", - сказала она.

Венедиктова отрицает, что дело против Порошенко является политическим.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко после угрозы силового привода сам явился на допрос в ГБР, где Офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении.

Ранее в интервью Українським Новинам генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.