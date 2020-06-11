ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) намерено еще неоднократно вызывать бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, на допросы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Еще много раз будем вызывать", - сказал он.

По словам собеседника, вызовы на допросы будут касаться разных уголовных производств.

При этом он не уточнил, когда состоится следующий допрос Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР вызвало Порошенко на допрос на 10 июня.

В здании ГБР ему сообщили о подозрении прокуроры Офиса генпрокурора. Подозрение Порошенко касается незаконного назначения Семочко замглавы Службы внешней разведки.



Также в Офисе генпрокурора идеолог "армовира" Порошенко говорил на русском.



Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении.



Тем временем после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.