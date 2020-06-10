Порошенко заявил, что Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по его преследованию

Генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на незаконные действия относительно преследования Петра Порошенко.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Генпрокуратуры, сообщает сайт партии.

Он также отметил, что Ирина Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской Солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность Генерального прокурора со стороны или Офиса президента или президента. И сегодня, пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум - Порошенко и Зеленскому", - отметил пятый Президент.

"Я подчеркиваю, что страна возвращается во времена Януковича. Я еще раз подчеркиваю, что это не имеет никакого другого названия, кроме как политические преследования оппозиции и ее лидера. Единственное, что они придумали, это" трэш "в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим Генеральным прокурором Рябошапкой", - напомнил Порошенко.

"Мы будем требовать как неотложной встречи с Генеральным прокурором, в том числе, подчеркиваю, в соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституцию, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, Генеральный прокурор обязан участвовать во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, Генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой народные депутаты требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис генпрокурора. "Делайте следственные действия и отвечайте на вопросы нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, а не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, нерегистрации дела против работников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были грубые", - сообщил Петр Порошенко.

"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет - отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в Генеральную прокуратуру - вы все свидетели. У вас есть что? Предъявляем. Покажите людям - и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый Президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции" , - отметил Порошенко.