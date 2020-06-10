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10 июня 2020, среда, 12:34 770
Общество 2020-06-10T12:34:19+03:00
Українські Новини
В Киеве не открылись еще 100 детсадов: детей в садики ходит в три раза меньше, чем до карантина

В Киеве не открылись еще 100 детсадов: детей в садики ходит в три раза меньше, чем до карантина

Ольга Фандорина
Детсад, Детский сад, карантин в Украине, Открытие детсадов
Детский сад Детсад Фото: КГГА
Детский сад Детсад Фото: КГГА

Пока в МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов, 500 детских садов работают в Киеве.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодня в столице открылись 500 детских садов. Их на данный момент посещают более 19,5 тыс. детей", - сказал он.

Кличко отметил, что до карантина в детсады ходили в среднем 55 тыс. воспитанников.

Всего столице примерно 600 детсадов.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ранее Українські Новини опубликовали новые правила посещения детских садов.

А с сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий.

В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Тем временем, после 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.

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