В Киеве не открылись еще 100 детсадов: детей в садики ходит в три раза меньше, чем до карантина

Пока в МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов, 500 детских садов работают в Киеве.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодня в столице открылись 500 детских садов. Их на данный момент посещают более 19,5 тыс. детей", - сказал он.

Кличко отметил, что до карантина в детсады ходили в среднем 55 тыс. воспитанников.

Всего столице примерно 600 детсадов.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ранее Українські Новини опубликовали новые правила посещения детских садов.

А с сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий.

В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Тем временем, после 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.