подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июня 2020, среда, 05:45 67
Общество 2020-06-10T05:45:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий

С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий

Ирина Николенко
Минздрав, Массовые мероприятия, коронавирус в Украине, Рекомендации по коронавирусу, ослабление карантина
С 10 июня разрешается проводить массовые мероприятия. Фото: freepik
С 10 июня разрешается проводить массовые мероприятия. Фото: freepik

В то время, как Минздрав ослабил карантинные требования к работе рынков, с сегодняшнего дня в Украине разрешается проводить массовые культурные мероприятия. Об этом сообщил главный санитарный врач в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

С 10 июня Минздрав позволяет восстановить работу ряда учреждений.

"Будет постепенно внедряться открытия массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", – рассказал Ляшко.

Рекомендации по проведению культурных мероприятий:

  • Согласно рекомендациям Минздрава, при проведении мероприятия нужно определить ответственное лицо, которое будет проводить температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены. Если у работника обнаружили температуру тела более 37,2 С или признаки респираторных заболеваний, его нельзя допускать к работе.
  • При входе и в местах массового скопления на территории проведения мероприятия нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Также нужно нанести временные маркировки для обеспечения дистанции не менее 1,5 метра. Также нужно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
  • Нужно исключить скопление людей и увеличить количество пунктов входного контроля.
  • Контроль входных билетов нужно осуществлять бесконтактным способом с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов.
  • Одновременно находиться на площади 5 квадратных метров может только 1 человек.
  • При проведении мероприятий в помещении, посетители должны быть в масках или респираторах.
  • Проводить мероприятия можно только с размещением для посетителей сидячих мест: расстояние между ними не менее 1,5 метра, размещать за 1 столом не более 4 человек (без учета детей до 14 лет).

Организаторы должны обеспечить:

  • Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в служебных санузлах и общего пользования.
  • Влажная уборка мест наибольшего скопления.
  • Дезинфекцию поверхностей с которыми контактируют посетители.
  • Бесперебойную работу вентиляции во время проведения мероприятия в помещении.
  • Собирать и утилизировать индивидуальные средства защиты.
  • Также нужно провести обучение с работниками по соблюдению правил гигиены рук.

Правила для работников и организаторов мероприятия:

  • Работники должны носить маски или респираторы.
  • Постоянно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не менее одного раза в 3 часа.
  • Запрещается контактировать с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.
  • Самоизолироваться в случае выявления симптомов респираторных заболеваний.

Решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно. По словам главного санитарного врача, в этот период в лагерях отдыха и санаториях также происходят вспышки кишечных инфекций. Поэтому есть риск, что коронавирус объединится с другими инфекциями. Следовательно, это предполагает дополнительную госпитализацию детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9 июня Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина.

В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Больше новостей о: Минздрав Массовые мероприятия коронавирус в Украине Рекомендации по коронавирусу ослабление карантина

Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации д...
Минздрав ослабил требования к работе рынков...
Поменьше багажа и без duty free в самолете: опубли...
К ослаблению карантина не готов Киев и семь област...
Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы
На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ: ранены 10 военных
Новости
Знойный антициклон пригонит жару из Турции: воздух раскалится до +36 06:00 Карта
С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий 05:45
Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз курса на ближайшую неделю 05:35
Что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели 05:25
Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на среду 05:00
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok