С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий

В то время, как Минздрав ослабил карантинные требования к работе рынков, с сегодняшнего дня в Украине разрешается проводить массовые культурные мероприятия. Об этом сообщил главный санитарный врач в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини. С 10 июня Минздрав позволяет восстановить работу ряда учреждений. "Будет постепенно внедряться открытия массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", – рассказал Ляшко. Рекомендации по проведению культурных мероприятий: Согласно рекомендациям Минздрава, при проведении мероприятия нужно определить ответственное лицо, которое будет проводить температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены. Если у работника обнаружили температуру тела более 37,2 С или признаки респираторных заболеваний, его нельзя допускать к работе. При входе и в местах массового скопления на территории проведения мероприятия нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Также нужно нанести временные маркировки для обеспечения дистанции не менее 1,5 метра. Также нужно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук. Нужно исключить скопление людей и увеличить количество пунктов входного контроля. Контроль входных билетов нужно осуществлять бесконтактным способом с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов. Одновременно находиться на площади 5 квадратных метров может только 1 человек. При проведении мероприятий в помещении, посетители должны быть в масках или респираторах. Проводить мероприятия можно только с размещением для посетителей сидячих мест: расстояние между ними не менее 1,5 метра, размещать за 1 столом не более 4 человек (без учета детей до 14 лет). Организаторы должны обеспечить: Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в служебных санузлах и общего пользования. Влажная уборка мест наибольшего скопления. Дезинфекцию поверхностей с которыми контактируют посетители. Бесперебойную работу вентиляции во время проведения мероприятия в помещении. Собирать и утилизировать индивидуальные средства защиты. Также нужно провести обучение с работниками по соблюдению правил гигиены рук. Правила для работников и организаторов мероприятия: Работники должны носить маски или респираторы. Постоянно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не менее одного раза в 3 часа. Запрещается контактировать с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний. Самоизолироваться в случае выявления симптомов респираторных заболеваний. Решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно. По словам главного санитарного врача, в этот период в лагерях отдыха и санаториях также происходят вспышки кишечных инфекций. Поэтому есть риск, что коронавирус объединится с другими инфекциями. Следовательно, это предполагает дополнительную госпитализацию детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусом. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9 июня Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина. В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.