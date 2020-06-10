С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий

В то время, как Минздрав ослабил карантинные требования к работе рынков, с сегодняшнего дня в Украине разрешается проводить массовые культурные мероприятия. Об этом сообщил главный санитарный врач в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

С 10 июня Минздрав позволяет восстановить работу ряда учреждений.

"Будет постепенно внедряться открытия массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", – рассказал Ляшко.

Рекомендации по проведению культурных мероприятий:

Согласно рекомендациям Минздрава, при проведении мероприятия нужно определить ответственное лицо, которое будет проводить температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены. Если у работника обнаружили температуру тела более 37,2 С или признаки респираторных заболеваний, его нельзя допускать к работе.

При входе и в местах массового скопления на территории проведения мероприятия нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Также нужно нанести временные маркировки для обеспечения дистанции не менее 1,5 метра. Также нужно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.

Нужно исключить скопление людей и увеличить количество пунктов входного контроля.

Контроль входных билетов нужно осуществлять бесконтактным способом с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов.

Одновременно находиться на площади 5 квадратных метров может только 1 человек.

При проведении мероприятий в помещении, посетители должны быть в масках или респираторах.

Проводить мероприятия можно только с размещением для посетителей сидячих мест: расстояние между ними не менее 1,5 метра, размещать за 1 столом не более 4 человек (без учета детей до 14 лет).

Организаторы должны обеспечить:

Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в служебных санузлах и общего пользования.

Влажная уборка мест наибольшего скопления.

Дезинфекцию поверхностей с которыми контактируют посетители.

Бесперебойную работу вентиляции во время проведения мероприятия в помещении.

Собирать и утилизировать индивидуальные средства защиты.

Также нужно провести обучение с работниками по соблюдению правил гигиены рук.

Правила для работников и организаторов мероприятия:

Работники должны носить маски или респираторы.

Постоянно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не менее одного раза в 3 часа.

Запрещается контактировать с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

Самоизолироваться в случае выявления симптомов респираторных заболеваний.

Решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно. По словам главного санитарного врача, в этот период в лагерях отдыха и санаториях также происходят вспышки кишечных инфекций. Поэтому есть риск, что коронавирус объединится с другими инфекциями. Следовательно, это предполагает дополнительную госпитализацию детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9 июня Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина.

В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.