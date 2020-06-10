Украина на карантине 91-й день. Какие ослабления вводят с 10 июня

Сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 12 дней.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

По данным штаба ООС, приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)

которые пересекают КПВВ для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации. Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Также с 10 июня разрешается проводить некоторые массовые и культурные мероприятия.

Кроме того, с 10 июня могут возобновить работу базы отдыха и санатории, однако только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. Кабмин разрешил работу кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов. Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены. Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны, исключение составили Ровенская, Черновицкая и Львовская области, где Минздрав пока не рекомендует переход к ослаблению противокоронавирусных мер.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая коронавируса.

Также с сегодняшнего дня в Украине разрешают проводить некоторые массовые мероприятия.