После 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

9 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 525 до 28 381, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 833 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 33,2%, количество новых летальных случаев - на 76,9%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 525 новых случаев, выздоровели 357 человек, умерли 23 человека.

Таким образом, 9 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 525 против 357.

Количество новых случаев заболевания 9 июня составило 1,9% от общего количества заболевших на 8 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 757), в Киеве (3 580) и Львовской области (2 289).

В Ривненской области зафиксировано 2 122 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 865 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 622 случая, в Закарпатской - 1 448, в Харьковской - 1 338, в Тернопольской - 1 313, в Волынской - 1 214, в Винницкой - 1 192, в Одесской - 1 028, в Днепропетровской и Житомирской - по 973, в Кировоградской - 562, в Хмельницкой - 520 случаев.

502 случая выявлено в Запорожской области, 501 случай - в Черкасской, 320 случаев - в Черниговской, 309 случаев - в Николаевской, 276 случаев - в Полтавской области, 246 случаев - в Донецкой, 198 случаев - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 54 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая коронавируса.