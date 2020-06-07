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07 июня 2020, воскресенье, 14:00 719
Общество 2020-06-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов

В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов

Ольга Фандорина
Карантин, Закупки, Детский сад, Максим Степанов, Детские сады, антисептики
Детский сад Детсад Фото: КГГА
Детский сад Детсад Фото: КГГА

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что закупкой антисептиков и средств защиты для детских садов, которые уже неделю как открыты, однако, не во всей стране, должна заниматься исключительно администрация учреждения.

Об этом он сказал в ходе брифинга 7 июня, передают Українські Новини.

"Что касается закупки антисептиков, масок и других вещей, которые используются в детских садиках в связи с рекомендациями Минздрава и в связи с существующими карантинными ограничениями - это должна делать исключительно администрация этого заведения, собственники этого заведения", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что нигде не предусмотрено, чтобы родители закупали антисептики и средства защиты для детских садов и в соответствии с украинским законодательством, это должны делать владельцы либо администрация учреждения.

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуации.

Также ранее Українські Новини опубликовали новые правила посещения детских садов.

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