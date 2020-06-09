Венедиктова считает, что Аваков эффективно отреагировал на Кагарлык и Бровары

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, как глава правоохранительного органа эффективно отреагировал на случаи в Кагарлыке и Броварах Киевской области.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Українським Новинам.

"Что касается деятельности МВД, то я понимаю, что передо мной стоят вызовы, в том числе и по направлению Нацполиции: и Кагарлык, и Бровары масса таких дел. Общество дает нам такие вызовы, но правоохранители реагируют на это. Почему это происходит, конечно и экономические предпосылки, и социальные. По Кагарлыку вопрос к министру, как он отреагировал? Конечно, если бы субъектом совершения преступления был министр, то тогда я понимаю, что он должен был быть там, где сидят эти подонки. Но к нему вопрос, как к руководителю, который организовывает процесс реакции. Реакция была быстрой и в законодательном поле. То же самое могу сказать и о Броварах. То есть, какие у меня могут быть претензии, как у Генерального прокурора, к руководителю правоохранительного органа? Только через организацию процесса реагирования", - сказала генпрокурор.

Она отметила, что как генпрокурор и как человек не может оценить Авакова и его незаменимость.

"Как человек я, к сожалению, сейчас не могу давать никакие оценки, потому что то, что скажет Венедиктова как человек, будет воспринято как то, что скажет Венедиктова как Генпрокурор. Те вопросы, как он все это пережил, это вопросы непосредственно к премьер-министрам и депутатам. Именно они дают такие оценки. Общество должно оценить тот факт, что я равноудалена от политики и Офис Генерального прокурора никому не подыгрывает. Если потребуется реакция Генерального прокурора на действия МВД, она незамедлительно поступит", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что на совместных с Аваковым совещаниях позволяет себе в резкой форме поднимать острые вопросы.

"То есть, у меня нет каких-то "стопов" или предостережений против кого-то, но, когда нет причин наговаривать, я же не буду выдумывать?!", - подчеркнула генпрокурор.

Она опровергла информацию о том, что является человеком Авакова.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский не рассматривает возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова до завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

35 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" подписались под проектом постановления, инициированным фракцией "Голос" об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Суд арестовал 2 полицейских, подозревамемых в изнасиловании женщины и избиении мужчины в Кагарлыке Киевской области.

44 участникам конфликта в Броварах Киевской области сообщено о подозрении, 31 - арестован, 8 - под домашним арестом.