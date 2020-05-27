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27 мая 2020, среда, 14:10 3812
Силовые структуры 2020-05-27T14:30:01+03:00
Українські Новини
Изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед. Стали известны подробности дела

Изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед. Стали известны подробности дела

Елена Новикова
Изнасилование, Адвокат, Кагарлыкский район, Изнасилование в Кагарлыке, Евгений Мельниченко
Полицейские из Кагарлыка Фото: ГБР
Полицейские из Кагарлыка Фото: ГБР

В полицейское отделение Кагарлыка, где правоохранители применили пытки к задержанной девушке: несколько раз изнасиловали и стреляли над ее головой, потерпевшую обманом заманил ее сосед. На данный момент он находится в розыске.

Об этом сообщил адвокат жертвы Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

По словам Мельниченко, девушку привез на "Опеле" сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции якобы на допрос по поводу ограблений в деревне.

"23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", - написал адвокат.

Уточняется, что этот полицейский ранее домогался девушки.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с 7 вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил...", - добавил Мельниченко.

Кроме того, по словам адвоката, потерпевшая одна воспитывает 5-летнюю дочь, которая больна ДЦП.

Пост адвоката Евгения Мельниченко. Скриншот: Facebook/Ievgenii MelnychenkoПост адвоката Евгения Мельниченко. Скриншот: Facebook/Ievgenii Melnychenko

Как сообщали Українські Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании. 

А суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

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