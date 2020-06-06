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06 июня 2020, суббота, 18:47 72
Президент 2020-06-06T19:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал Авакова сильным министром — лучшего кандидата на эту должность нет

Зеленский назвал Авакова сильным министром — лучшего кандидата на эту должность нет

Елена Новикова
Арсен Аваков, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Министр внутренних дел, Владимир Зеленский

В то время, как под инициативой "Голоса" об увольнении Авакова подписались 35 депутатов от "Слуги народа", Владимир Зеленский не рассматривает возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова до завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают Українські Новини.

"Если человек взялся за какое-то реально сенсационное и громкое дело, он не должен его бросать... Он должен закончить дело Шеремета... Для общества он стейкхолдер этой ситуации", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что считает Авакова сильным министром и на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет.

Как сообщали Українські Новини, сам Арсен Аваков отказался комментировать сбор депутатами подписей за его отставку, в то время, как люди вышли на митинги за его отставку.

Также на данный момент о подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: Андрей Антоненко и Юлий Кузьменко арестованы и находятся в СИЗО, Яна Дугарь пребывает под ночным домашний арестом.

Кроме того, Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека. 

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