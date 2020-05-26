Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках

Голосеевский районный суд Киева арестовал оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Решением Голосеевского районного суда города Киева 26 мая 2020 к сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - сказано в нем.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием или применением оружия) и ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Указывается, что ранее в уголовном производстве по факту изнасилования и избиения была изменена группа прокуроров.

Старшим этой группы определен прокурор специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора.

К проведению досудебного расследования привлечены сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, Государственного бюро расследования, прокуратуры Киевской области и Офиса генерального прокурора.

На данный момент продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы.

В случае доказательства вины правоохранителей в совершении этого преступления им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании.

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в изнасиловании и пытках.