Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении

44 участникам конфликта в Броварах Киевской области сообщено о подозрении, 31 участник арестован, а 8 находятся под домашним арестом.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал во время выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодняшнее утро 67 лиц, причастных к стрельбе, установлены, 44 сообщено о подозрении, в том числе 5 - заочно. 39 избрана мера пресечения: 29 - содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога, то есть безальтернативный арест, 2 - содержание под стражей на 60 дней с правом внесения залога, 5 - круглосуточный домашний арест на 60 дней, 3 - домашний арест в ночное время суток", - рассказал он.

Аваков сказал, что ему жаль этих людей.

"Мне жаль людей, которые за еду, жилье и 800 гривен в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке, но другой реакции у нас не будет. Если кому-то кажется, что он может вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские "договорняки", криминальные разборки и атмосферу страха - мы будем отвечать очень жестоко, со всей силой закона. Пусть потом не удивляются", - заявил он.

Аваков считает реакцию правоохранителей на конфликт в Броварах правильной.

"Я считаю, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая в Броварах, но есть некоторые претензии к работникам и руководителям подразделений касательно возможной превенции этой ситуации, поэтому в отношении некоторых из них главой Нацполиции приняты дисциплинарные меры вплоть до отстранения от занимаемых должностей. И это нормальная рабочая ситуация, профессиональные действия и компетенция главы Национальной полиции Украины", - подчеркнул он.

Также Аваков поблагодарил правоохранителей и судей за проделанную в данном деле работу.

Помимо этого, министр внутренних дел сообщил, что вместе с членами Кабинета Министров и премьер-министром инициировал вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования.

Он уверен, что их необходимо сделать прозрачными, а контроль - жестоким и принципиальным, чтобы не было "черных" денег, финансирования со стороны криминала.

Как сообщали Українськi Новини, полиция проводит обыски и ищет соорганизатора перестрелки в Броварах.

Также 4 июня суд арестовал без права внесения залога 8 задержанных участников стрельбы в Броварах (Киевская область) по подозрению в покушении на убийство и бандитизме.