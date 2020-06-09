Сегодня МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

Согласно данным календаря, МВФ включил в календарь совета директоров рассмотрение вопроса по Украине на 9 июня.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство финансов заявило, что текст меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом будет опубликован после его принятия советом директоров фонда.

Тем временем Украина согласно проекту Меморандума, обязывается усилить процесс отбора судей - об этом говорится в проекте меморандума. Также Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании. Кроме того, украинцев ждет повышение пенсионного возраста.