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09 июня 2020, вторник, 09:00 345
Внешняя политика 2020-06-09T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины

Сегодня МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины

Анна Рудык
МВФ, Кредиты, Украина-МВФ, Меморандум с МВФ
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

Согласно данным календаря, МВФ включил в календарь совета директоров рассмотрение вопроса по Украине на 9 июня.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство финансов заявило, что текст меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом будет опубликован после его принятия советом директоров фонда.

Тем временем Украина согласно проекту Меморандума, обязывается усилить процесс отбора судей - об этом говорится в проекте меморандума. Также Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании. Кроме того, украинцев ждет повышение пенсионного возраста.

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