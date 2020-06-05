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05 июня 2020, пятница, 19:16 20
Экономика 2020-06-05T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Минфине рассказали, когда опубликуют меморандум с МВФ

В Минфине рассказали, когда опубликуют меморандум с МВФ

Ольга Фандорина
Минфин, МВФ, Меморандум, Меморандум с МВФ
МВФ. Фото: caracaschronicles.com
МВФ. Фото: caracaschronicles.com

Министерство финансов заявило, что текст меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом будет опубликован после его принятия советом директоров фонда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Вопрос одобрения программы Stand-by для Украины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров МВФ 9 июня. Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов и Национального банка сразу после принятия положительного решения Советом директоров МВФ, как это урегулировано политикой прозрачности фонда", - говорится в нем.

В частности, одним из документов, регулирующих взаимоотношения МВФ со странами-членами является обновленное пособие по политике прозрачности фонда.

Согласно ему, большинство документов совета директоров должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания совета.

Также указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации письма о намерениях меморандума до момента его рассмотрения советом директоров.

"Преждевременная публикация может быть воспринята как предубеждение решения совета директоров и создать ложное впечатление, что фонд уже утвердил запрос страны-члена", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязывается усилить процесс отбора судей - об этом говорится в проекте меморандума.

А также: 

- Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании.

- Тариф на отопление могут пересматривать ежегодно.

- Украинцев ждет повышение пенсионного возраста.

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