Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании, - проект меморанду

Украина намерена выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие "Центрэнерго", частное акционерное общество "Президент-Отель" (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"ФГИ будет инициировать тендеры на продажу как минимум 2 крупных госпредприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще 3 - к концу июня 2021 года", - говорится в нем.

Отмечается, что в перечень предприятий, которые будут выставлены на продажу, вошли ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель", государственное предприятие "Электротяжмаш" (Харьков), акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" и государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское, Донецкая область).

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий.

Также Украина выберет поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза".

Тем временем МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включили в календарь организации.