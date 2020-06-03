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  • Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании, - проект меморандума с МВФ
03 июня 2020, среда, 09:48 45
Экономика 2020-06-03T10:15:02+03:00
Українські Новини
Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании, - проект меморанду

Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании, - проект меморандума с МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Приватизация, Меморандум, Программа приватизации, Меморандум с МВФ
Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ
Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ

Украина намерена выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие "Центрэнерго", частное акционерное общество "Президент-Отель" (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"ФГИ будет инициировать тендеры на продажу как минимум 2 крупных госпредприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще 3 - к концу июня 2021 года", - говорится в нем.

Отмечается, что в перечень предприятий, которые будут выставлены на продажу, вошли ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель", государственное предприятие "Электротяжмаш" (Харьков), акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" и государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское, Донецкая область).

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий.

Также Украина выберет поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза".

Тем временем МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включили в календарь организации.

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