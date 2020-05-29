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29 мая 2020, пятница, 17:14 1706
Политика 2020-05-29T17:27:47+03:00
Українські Новини
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста

Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста

Кира Молчанова
МВФ, Пенсии, Пенсионный возраст, Сотрудничество с МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает повышение пенсионного возраста взамен на 5 млрд долларов кредита. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на полный текст меморандума с МВФ.

В документе говорится, что пенсионная реформа, начатая в 2017 году, продолжится со "стимулами для более продолжительной работы", то есть, повышением пенсионного возраста.

В свою очередь, больше не будут вводится специальные пенсии или льготы, а законодательство не будет меняться в сторону снижения фактического пенсионного возраста. Любые правки в пенсионном законодательстве будут проверять на способность повлиять на бюджет.

Меморандум обещает, что в перспективе пенсии приблизятся к прожиточному минимуму. В силе остается ежегодная индексация.

Кроме того, в документе прописано, что в вопросе разработки системы накопительных пенсий власти будут сотрудничать с внешними партнерами.

Изменения ждут общую систему соцпомощи. При поддержке Мирового банка планируется объединить все соцпрограммы в одной базе, привязав выплаты к "минимальному доходу". Также эта программа будет работать в привязке к рынку труда, то есть, малоимущим станут не только платить пособия, но и предложат зарабатывать самим.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 27 мая Международный валютный фонд (МВФ) пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной.

21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности. Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

20 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая.

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